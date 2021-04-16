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2021
https://1prime.ru/finance/20210416/833476619.html
Россияне будут быстро банкротиться
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Минэкономразвития разрабатывает законопроект о запуске процедуры банкротства во внесудебном порядке через Госуслуги, сообщают "Известия". По данным источников издания, новый... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития разрабатывает законопроект о запуске процедуры банкротства во внесудебном порядке через Госуслуги, сообщают "Известия". По данным источников издания, новый способ должен заработать осенью.
До сих пор россияне, чтобы получить статус банкрота, должны обратиться с соответствующим заявлением по месту жительства или пребывания в МФЦ. Банк данных анализирует запрос и после сведения о возбуждении процедуры включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
«Мы даем возможность гражданам выбирать: прийти в МФЦ и очно подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке или же, не выходя из дома, направить такое заявление самостоятельно с помощью личного кабинета на Госуслугах. Особенно это актуально для жителей сельской местности и малых городов», — объяснил «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.