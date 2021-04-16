МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития разрабатывает законопроект о запуске процедуры банкротства во внесудебном порядке через Госуслуги, сообщают "Известия". По данным источников издания, новый способ должен заработать осенью.

До сих пор россияне, чтобы получить статус банкрота, должны обратиться с соответствующим заявлением по месту жительства или пребывания в МФЦ. Банк данных анализирует запрос и после сведения о возбуждении процедуры включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

«Мы даем возможность гражданам выбирать: прийти в МФЦ и очно подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке или же, не выходя из дома, направить такое заявление самостоятельно с помощью личного кабинета на Госуслугах. Особенно это актуально для жителей сельской местности и малых городов», — объяснил «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.