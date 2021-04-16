МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Большинство россиян со статусом самозанятого не могут получить ипотеку: примерно 60% получает отказ, несмотря на ежемесячный доход более 100 тысяч рублей, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Более 80% самозанятых получают отказ по заявкам на ипотечный кредит напрямую в банках, при этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей", — отметили аналитики.

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По данным аналитиков, более 95% оформленных через сервис заявок самозанятых граждан получают одобрение и выходят на сделку в течение нескольких дней, однако при обращении в банк напрямую большинство самозанятых получает отказ. "Даже с учетом высокого уровня доходов большинство российских банков не готовы рассматривать данную группу работников как надежных заемщиков", — пояснили они.

Компания провела исследование в апреле текущего года в различных регионах России среди 20 тысяч потребителей финансовых услуг.