МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Снижение курса биткоина может быть вызвано спадом ажиотажа по поводу выхода криптобиржи Coinbase на Nasdaq, заявкой компании Horizons на биржевой фонд (ETF) на "шорт" биткоина, а также недавним запретительным решением властей Турции, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев. Эксперт сказал, что определит курс биткоина

За последние сутки курс биткоина снизился почти на 2,5% и торгуется на уровне чуть ниже 61 тысячи долларов, указал Костарев, ссылаясь на данные портала CoinMarketCap.

"В первую очередь ажиотаж вокруг публичного листинга Coinbase, который повлиял на ATH (максимумы цены — ред.) биткоина в прошедшие дни. Сейчас ажиотаж спал, что несомненно влияет и на стоимость первой криптовалюты. Второй момент — подача канадской компании Horizons заявки на биржевые фонды (ETF) на биткоин, один из которых позволяет зарабатывать на падении курса BTC", — рассказал он.

Кроме того, ранее в пятницу стало известно, что центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Это тоже повлияло на настроения на рынке, отмечает Костарев.

При этом, по его данным, несмотря на падение, рынок достаточно оптимистично настроен и ожидает дальнейшего роста котировок криптовалюты.