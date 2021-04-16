МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российские банки не поддержат меры по возврату средств жертвам телефонных мошенников, поскольку это может привести к новому виду афер, также нет возможности замораживать каждую операцию до выяснения ее легитимности, заявила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. Выявлен новый способ мошенничества с криптовалютой

В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что мошенники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги. Ранее в пятницу директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников.

Объективно, вернуть деньги можно только тогда, когда злоумышленники ещё не успели их из банка вывести, говорит Лазарева. Однако вывод средств из банков в схемах с использованием методов социальной инженерии происходит в считанные минуты, когда клиент кредитной организации ещё не осознал, что стал жертвой мошенничества, указала эксперт.

"Мы, к сожалению, не видим конструкции, в которой возможно каждую транзакцию "замораживать" до выяснения её легитимности. У нас сейчас есть 115-ФЗ, который даёт такую возможность, но его распространение на каждую операцию, очевидно, вызовет социальную напряженность и недовольство населения", — пояснила Лазарева.

Вместе с тем, доказать сам факт мошенничества и способ его совершения довольно непросто, указала эксперт. "Вряд ли банки согласятся платить за доверчивость потребителей, тем более без доказательств, что клиента именно обманули мошенники, а не он сам решил подзаработать на новой обязанности банков", — сказала она.

По ее словам, более эффективно было бы усложнить мошенникам схему. "Мы считаем, что добровольный отказ потребителя от неиспользуемых сервисов пластиковых карт, который Народный фронт предлагает ввести уже полтора года, а также добровольное ограничение доступа к счетам по заявлению клиента банка, предлагаемое Банком России – это те самые решения, которые помогут предотвращать такое мошенничество и решить эту проблему", — сказала Лазарева.