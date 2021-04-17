МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Крупные банки с госучастием стали повышать процентные ставки по рублевым вкладам, пишет VTimes.

У Россельхозбанка ставка по трехлетнему вкладу выросла до 5,1% годовых. Банк "Открытие" повысил ставку до 5%. У Промсвязьбанка максимальная ставка выросла до 4,8%.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что повышение ставок связано с ростом ключевой ставки Банка России и ожиданием, что регулятор будет и дальше повышать ее.

Участники рынка и экспертное сообщество уверены, что ЦБ снова повысит ставку 23 апреля. Поэтому крупные и мелкие банки в борьбе за деньги вкладчиков будут вынуждены повышать ставки по вкладам, причем они будут расти быстрее, чем ключевая ставка, допускают аналитики.