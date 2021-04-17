МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В российских банках максимальная ставка по вкладам на 1 апреля 2021 года выросла до 4,63%, сообщает Банк России.

В первую очередь, это связано с решением регулятора повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5 процента.

По мнению аналитика ИК "Финам" Сергея Перехода, однозначно ответить на вопрос, стоит ли теперь тем, кто инвестировал свои сбережения в фондовый рынок, возвращаться к стабильным и надежным банковским вкладам, пока нельзя.

Как рассказал эксперт "Российской газете", "ответ не очевиден".

"Дело в том, что последние годы цены на акции российских компаний достаточно уверенно росли, а если добавить дивидендные выплаты 7-10%, то общий доход был очень солидным, что несравнимо с максимальной ставкой по банковским вкладам (4,63%)", — отметил он.

При этом рынок облигаций за пять лет удвоился и достиг объема 30,91 трлн рублей. Сейчас можно подобрать облигации под любые цели.

"Как следствие, количество зарегистрированных клиентов в системе торгов Московской биржи на конец марта этого года достигло почти 18 миллионов", — добавил он.

Но доходность на фондовом рынке в ближайшие годы может снизиться. Это произойдет из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и убытков компаний вследствие пандемии COVID-19.

"Слабые темпы роста индексов акций и скромные дивиденды могут стимулировать частичный переток средств в инструменты с фиксированной доходностью — облигации", — продолжил Переход.

Почему же не вклады? По мнению специалиста, фондовый рынок России сделал качественный скачек в развитии. Многие инвесторы хотят исключить посредника в виде банка, делая инвестиции.

"Дело в том, что банк зарабатывает на процентной марже: мы открываем вклад под ставку 5%, но если захотим взять кредит, то она уже будет 12-15%. Покупая "долг" на бирже, сберегатель получает ставку выше, а для продавца-заемщика она ниже ставки кредита", — отметил он.

А что касается ставок вклада, то они не очень гибки к инфляции. "По данным Росстата, сейчас она ускорилась до 5,78% в годовом выражении — это максимальное значение с ноября 2016 года, когда ее зафиксировали на уровне 5,8%. В противовес на фондовом рынке обращаются облигации с переменной ставкой, доходность которых будет повышаться с ключевой ставкой Банка России или уровнем инфляции", — добавил он.

Еще один момент: в этого 2021 года в России введены новые налоги на купонный доход по облигациям: теперь 13% (если прибыль больше 5 млн рублей — 15%) от дохода будет взыматься с рублевых ОФЗ, долларовых еврооблигаций Минфина, субфедеральных и корпоративных облигаций. Однако банковские вклады тоже не остались без внимания: если на вклада есть более миллиона рублей, то доход (определяется по ключевой ставке Банка России) от превышающего объема, облагается 13% налогом.

"Таким образом, более выгодно оставаться на фондовом рынке и использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволит получить налоговые льготы. В зависимости от уровня дохода это может быть возврат удержанных налогов (тип вычета "А") или, в случае чистого дохода на счету более 400 тысяч рублей за год, выгодней использовать вычет типа "Б", — подытожил он.