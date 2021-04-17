Популярность коллективных инвестиций на фоне снижения доходности по депозитам неуклонно растет. Минувший 2020 год стал в этом смысле рекордным — приток в открытые и биржевые ПИФы превысил 206 млрд. рублей, это вдвое больше, чем в 2019 году. Стоимость чистых активов таких фондов достигла 760 млрд рублей, прибавив 60%.

Как же выглядит средний россиянин, который еще недавно считался рантье и жил на проценты по депозитам, а сейчас принял решение стать инвестором? Что известно о нем? Наша компания совместно с НАФИ подробно исследовала этот вопрос — в основном такой человек имеет капитал от 100 тысяч до 1 млн долларов, согласно международной градации этот сегмент называется affluent. Его среднестатистический представитель в основном мужчина — 55%, в возрасте от 26 до 45 лет — порядка 70%. Не менее 80% из них имеют высшее образование, а 15% получили второе высшее или МВА. Квалифицированными специалистами являются 33%, руководят департаментами или отделами примерно 31%. Замужем, женаты или состоят в гражданском браке порядка 80%, у 56% есть дети. Эта аудитория сосредоточена в Москве, Петербурге, Тюмени и городах-миллионниках.

Неутешительный вывод, к которому приходят подобные исследования заключается в том, что российские affluent не обладают достаточной финансовой грамотностью — в основном они нечетко формулируют финансовые цели, лишь примерно оценивают доходность портфеля и степень его диверсификации. Выбирают финансовые инструменты наиболее известные на рынке либо по рекомендации брокера или банка, ориентируясь на известность компаний- эмитентов и не изучая их отчетности.

Очевидно, что среднему российскому инвестору сложно применить к своему портфелю те показатели, которыми подтверждаются результаты деятельности фонда перед ЦБ РФ и в аудиторских отчетах — стоимость чистых активов фонда, стоимость пая из расчета чистых активов и др. Важно, что данные показатели не отвечают на фундаментальные вопросы инвесторов — какова доходность фонда в процентах к вложенному капиталу? Как она рассчитана? Сколько я заплатил УК за управление?

Между тем, эта цифра на профессиональном сленге называемая «физами», от английского fees — вознаграждение, в среднем по рынку доходит до 5% от СЧА. Порядка 1-2% от стоимости чистых активов инвестор выплачивает УК в качестве вознаграждения за управление фондом, просто вкладывая туда свои средства. Получили вы доход или нет, не важно — управляющая компания все равно вычтет их в качестве платы за свои услуги. Если доход вами все-таки получен, тогда т.н. «плата за успех» составит от 10% до 20% от суммы реализованного дохода. Фонды, которые управляют недвижимостью, взымают дополнительную плату и за управление активами — торговыми, логистическими или деловыми объектами. Но инвесторам об этом говорить не принято, не все российские фонды спешат раскрыть эту информацию на своих сайтах.

Между тем, мировая практика на протяжении последних лет развивается в соответствии с международными стандартами GIPS (Global International Performance Standards), которые регламентируют методику расчета результатов инвестирования. Им добровольно следуют большинство управляющих компаний в мире, стремящихся стать прозрачными для инвесторов относительно доходности на вложенный капитал до и после вознаграждения управляющей компании, собственного вознаграждения и сопоставимости показателей фондов для выбора возможных альтернатив. На сайте GIPS заявляется о том, что 1 700 управляющих компаний во всем мире заявили о соответствии GIPS и прошли верификацию на соответствие этим стандартам — примечательно, что российская среди них только одна.

Остается надеяться на то, российский рынок все-таки придет к тому, что все финансовые организации будут подтверждать свои результаты не только перед ЦБ, но и перед инвесторами посредством независимой оценки третьей стороны.