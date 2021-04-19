2021-04-19T08:52:25+03:00
2021-04-19T08:52:25+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210419/833490366.html
Названы имена миллиардеров Forbes, больше всех разбогатевших за неделю
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Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13... ПРАЙМ, 19.04.2021
богатство, финансы, forbes, миллиардеры, новости, бизнес, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов каждый — это самый сильный недельный прирост капитала среди миллиардеров списка журнала Forbes, подсчитало издание.
Состояние Арно достигло по итогам недели 181,6 миллиарда долларов, Маска — 179,7 миллиарда, они находятся на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. "Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд", — отмечает журнал.
Так, индекс широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 1,4% и достиг рекордного значения. Исторический максимум обновил и "промышленный" индекс Dow Jones, который завершил неделю приростом на 1,2%.
При этом "технологичный" индекс NASDAQ прибавил за неделю чуть меньше — 1,1%, и состояние лидера рейтинга Forbes, основателя Amazon (входит в расчёт индекса) Джеффа Безоса, выросло за ту же неделю "всего" на 1,4 миллиарда долларов, до 197,8 миллиарда.