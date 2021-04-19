МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ в первом квартале 2021 года составила рекордные 85,1 миллиарда рублей, что в 2,1 раза выше результата за аналогичный период прошлого года и больше, чем за весь 2020 год, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ снижает ставку до 5,8% по льготной ипотеке на новостройки

По его словам, один из факторов такой большой прибыльности — это сравнительно низкие резервы. За первый квартал резервы группы под кредитные убытки и прочие резервы составили 22,6 миллиарда рублей – это вдвое ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Рекордная квартальная чистая прибыль за всю историю ВТБ. Размер этой чистой прибыли 85,1 миллиарда рублей… Эта чистая прибыль за квартал больше, чем вся чистая прибыль за 2020 год. Вы помните, что мы чуть больше 75 миллиардов рублей заработали за прошлый год", — заявил топ-менеджер.

Чистая прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основании опроса аналитиков: они ожидали, что ВТБ заработает 79 миллиардов рублей.

Расходы на резервы, напротив, оказались хуже ожиданий аналитиков: они прогнозировали их на уровне 20,6 миллиарда рублей.

ВТБ планирует заработать за 2021 год 250-270 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО.