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"Нафтогаз Украины" намерен взыскать с правительства $160 миллионов
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Компания "Нафтогаз Украины" намерена в суде взыскать с кабинета министров 160 миллионов долларов, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре. "Иск... ПРАЙМ, 19.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 19 апр — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" намерена в суде взыскать с кабинета министров 160 миллионов долларов, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.
"Иск акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" к кабинету министров Украины и Государственной казначейской службе Украины о взыскании 4,491 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов) в счет возмещения причиненного вреда", — говорится в решении.
Других подробностей иска в документе нет. Заседание назначено на 5 мая на 15.00 мск.
Компания "Нафтогаз Украины" в 2019 году уже пыталась взыскать с правительства около 235 миллионов долларов убытков, которые она получила в последнем квартале 2015 года из-за отказа правительства создавать механизмы компенсации низкой цены на газ для населения. Тогда суд отказал в удовлетворении иска "Нафтогаза".
Ранее "Нафтогаз" также сообщал, что заплатил более 735 миллионов долларов налогов в госбюджет Украины в прошлом квартале.