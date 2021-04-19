КИЕВ, 19 апр — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" намерена в суде взыскать с кабинета министров 160 миллионов долларов, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре. На Украине оценили риски не получить средства от МВФ

"Иск акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" к кабинету министров Украины и Государственной казначейской службе Украины о взыскании 4,491 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов) в счет возмещения причиненного вреда", — говорится в решении.

Других подробностей иска в документе нет. Заседание назначено на 5 мая на 15.00 мск.

Компания "Нафтогаз Украины" в 2019 году уже пыталась взыскать с правительства около 235 миллионов долларов убытков, которые она получила в последнем квартале 2015 года из-за отказа правительства создавать механизмы компенсации низкой цены на газ для населения. Тогда суд отказал в удовлетворении иска "Нафтогаза".

Ранее "Нафтогаз" также сообщал, что заплатил более 735 миллионов долларов налогов в госбюджет Украины в прошлом квартале.