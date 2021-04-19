МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала уменьшилась на 19% в годовом выражении и составила 2,245 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль PepsiCo выросла на 28%

Разводненная прибыль на акцию составила 0,52 доллара против 0,64 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 0,55 доллара на акцию, что выше прогноза в 0,5 доллара. Операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении поднялась при этом на 5%, до 9,02 миллиарда долларов. Ожидалась выручка в 8,6 миллиарда.

По итогам года компания ожидает органического роста выручки на 7-9%.

Coca-Cola отметила, что в первом квартале объем продаж показывал улучшение каждый месяц за счет восстановления рынков, где снижалась вызванная пандемией неопределенность. В отчетности отмечается также, что восстановление в мире ожидается неравномерным.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.