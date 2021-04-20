МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения цены акций Tesla, что произошло на фоне новостей об аварии с участием электромобиля, следует из данных Forbes Real-Time и торгов. Книгу про Илона Маска в России слушают больше, чем про Гагарина

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска за сутки упало на 5,1 миллиарда долларов и теперь составляет 174,6 миллиарда долларов, он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. В понедельник акции Tesla подешевели на 3,4%, до 714,63 доллара.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в американском штате Техас в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево. По результатам предварительного расследования предполагалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота.

Позднее Маск опроверг это утверждение, отметив, что функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась. Маск также добавил, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.

На первом месте рейтинга Forbes находится основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 196,4 миллиарда долларов. Вторую строчку рейтинга Forbes занимает президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (179,2 миллиарда долларов), четвертое досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу (131,6 миллиарда). На пятом месте расположился основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 110,2 миллиарда долларов.