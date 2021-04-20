МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Fesco привлекла у банка ВТБ кредит на сумму 25,8 миллиарда рублей для рефинансирования текущих обязательств компании, сообщает компания. ВТБ в первом квартале увеличил кредитование физлиц на 4,4%

"Транспортная группа Fesco сообщает о подписании кредитного договора с банком ВТБ на сумму 25,8 миллиарда рублей (323 миллиона долларов) для рефинансирования текущих обязательств группы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полученные средства направляются на погашение основной части существующей финансовой задолженности перед банком, которая на 1 апреля составляла 376 миллионов долларов.

Как добавляет компания, она получила более комфортные условия обслуживания долга, в том числе снижение процентной ставки, изменение валютной структуры задолженности, продление срока погашения основного долга и сокращение суммы ежеквартального платежа. Отмечается, что такое изменение параметров стало возможным благодаря значительному улучшению финансовых показателей компании в течение последних трех лет. Банки оценили объем выданных льготных кредитов бизнесу

Добавляется также, что Fesco планирует и дальше развивать сотрудничество с ВТБ, в том числе при привлечении дополнительного финансирования для реализации новых проектов.

"Мы благодарим банк ВТБ за плодотворную работу, результатом которой стало рефинансирование задолженности группы. Наше финансовое состояние станет еще более устойчивым, что позволит направлять значительные средства не только на текущую операционную деятельность, но и на реализацию инвестиционных проектов", — приводятся в сообщении слова президента компании Аркадия Коростелева.