МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первого квартала 2021 года выросла на 6,9% в годовом выражении и составила 6,197 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Johnson & Johnson отложила применение вакцины в Европе

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 2,32 доллара против 2,17 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,59 доллара при прогнозе в 2,33 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 7,9% и составила 22,321 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на уровне 22 миллиардов долларов.

В то же время компания скорректировала прогноз по выручке и прибыли на акцию на текущий год. Так, J&J ожидает, что выручка за 2021 год составит 90,6-91,6 миллиарда долларов, а не 90,5-91,7 миллиарда долларов, которые ожидались в январе. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 9,42-9,57 доллара, ранее компания прогнозировала значение показателя в 9,4-9,6 доллара.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.