МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Суды в 2020 году по 38 искам прокуроров постановили изъять у чиновников незаконно нажитого имущества более чем на 74 миллиарда рублей, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин. Стало известно, кто оказался самым богатым чиновником в 2020 году

"Не могу не отметить особо нарастающую и набирающую обороты практику привлечения коррупционеров к ответственности в виде обращения их имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, в доход государства… В истекшем году прокурорами инициировано более 400 процедур контроля за расходами. В суды направлено 53 исковых заявления. И при этом на конец отчетного периода судами удовлетворено 38 исков на общую сумму более 74 миллиардов рублей", — сказал Балдин на десятом Евразийском антикоррупционном форуме.

По его словам, прокуроры проводят специальные проверки, по результатам которых, если законность происхождения денежных средств или имущества не подтверждена, прокурор обращается в суд. "При этом обязанность по доказыванию законности приобретения собственности возложена на чиновника", — пояснил Балдин.

В 2020 году Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

Такая сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. До этого стоимость нажитого преступным путем имущества, которое конфисковали в бюджет, не превышала 10 миллиардов.