МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Большинство держателей банковских карт ничего не зарабатывает на бонусных программах, а те, кто все-таки имеет кешбэк в деньгах, получает менее 300 рублей, выяснили аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы Сколково. В личном интервью приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из 70 регионов РФ. Эксперты назвали плюсы использования кредитной карты

"Более половины россиян не получают никаких бонусов, связанных с использованием платежной карты. Большинство (45%) россиян, получающих кешбэк в деньгах, "зарабатывает" менее 300 рублей. Среди 30% пользователей бонусов 42% не отслеживают бонусный баланс", — пришли к выводу аналитики. При отмене бонусов и кешбэка почти 60% потребителей никак на это не отреагируют и будут продолжать платить своей картой, почти треть постарается открыть новую карту другого банка с выгодными условиями, а 14% отдадут предпочтение наличным.

Респондентов также попросили представить, что тариф на обслуживание их основной карты вырос или обслуживание карты стало платным. Затем их спросили, при каком размере обслуживания в месяц они откажутся от использования этой карты. Аналитики выяснили, что "9% россиян откажутся от использования безналичных платежей при любом увеличении комиссии за обслуживание, и только около 15% вне зависимости от возрастной группы готовы пользоваться карточными платежами даже при введении комиссии за каждую транзакцию".

При этом доля респондентов, готовых платить более 1000 рублей за использование карты (то есть более 80 рублей в месяц) в 2017 году составляла всего 36%, а к 2021 году она увеличилась до 75%. А 7% будут пользоваться картой при любом увеличении тарифов (в 2017 было всего 3% таких респондентов), что позволяет сделать вывод о появлении прослойки населения, которая больше не может обходиться без безналичных платежей. Российские банки в первом квартале сократили выдачу кредитов

Согласно исследованию, 87% населения России являются держателями платежных карт, а сама карта стала платежным инструментом по умолчанию. "Доля держателей карт увеличилась на 16% за последние четыре года. Пандемия простимулировала треть россиян (34%), уже пользующихся безналичной оплатой, еще активнее использовать этот инструмент. Однако в случае полной отмены наличных денег больше трети россиян (32%) будут этим абсолютно недовольны", — рассказали в Сколково.

Как выяснили аналитики, осознанно отказываются от платежных карт 13% россиян. Вовлечь их в рынок безналичных розничных платежей, используя традиционные инструменты, практически невозможно. "Чаще всего те, кто не пользуется картами, делают это из-за привычки пользоваться наличными (36%), а также недоверия банкам (31%) и технологиям (17%). Их отношение к безналичной оплате не изменила даже пандемия. При этом большинство из них понимает, как пользоваться картами", — показало исследование.