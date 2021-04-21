МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Каждый десятый работодатель в России страхует своих сотрудников на случай укуса клеща, выяснил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру, поделившись данными с РИА Новости. Страховщики предложили условия для страхования бизнеса от пандемии

"Согласно исследованию, в 2021 году 12% компаний приобрели страховой полис для своих сотрудников, из которых 37% — это IT-компании, 26% — госслужащие, 13% — компании сферы "банки, инвестиции, лизинг", 8% — страховые компании",- выяснили эксперты.

По данным Зарплаты.ру, всего перед началом дачного сезона и отпусков 35% жителей России планируют сами оформить страховой полис. Более половины страхующихся делают это заранее, пока действует более доступная цена, а 15% россиян покупают полисы сразу на всю семью. Впервые оформить такую страховку в этом году решили 21% опрошенных.

В России немало регионов, где высока вероятность встретиться с энцефалитным клещом. Наиболее неблагополучными по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области.

Чаще всего страховку от клеща покупают жители Томской, Новосибирской, Иркутской областей, а также Красноярского края, отметили исследователи.

Читайте также:

Страховщик научил, как понять, что ваш полис ОСАГО фальшивый