МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard с 1 мая изменит в России правила взимания межбанковской комиссии по ряду операций, рассчитывая, что в результате покупатель сможет воспользоваться в крупных магазинах беспроцентной рассрочкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы. Эксперт оценил риски отключения России от Visa и MasterCard

Ранее в среду газета "Известия" сообщила, что с 1 мая Mastercard комплексно поменяет правила взимания межбанковской комиссии при оплатах кредитной картой по программе рассрочки в ряде отраслей крупного ритейла. Согласно данным издания, если клиент не использует кредитный лимит, то интерчейндж, то есть межбанковская комиссия, будет понижен до 0,1% при средних значениях в 1,6–3%.

"Mastercard первой из платёжных систем объявила в России о запуске платформы рассрочки и проработала её экономическую модель, совместно с партнёрами мы всесторонне подготовили программу внедрения, отвечая на запросы всех вовлеченных сторон", — прокомментировали в Mastercard.

"Планируемые изменения позволят участвующим в программе банкам-эквайерам предложить особые условия для крупных торговых компаний, а банкам-эмитентам — получить софинансирование от участвующих в программе торгово-сервисных предприятий по каждой транзакции, проходящей через платформу. Покупатель в итоге сможет воспользоваться в крупных магазинах беспроцентной рассрочкой", — добавили там.

При оплате картами товаров и услуг ритейлер получает от суммы покупки потребителя 97-99%, остальное идет на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF), или межбанковская комиссия.