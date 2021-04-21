МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои высокие доходы процентами от вкладов в банках и финансами, находящимися в управлении компаний. Россиянам рассказали, стоит ли сейчас открывать вклад в долларах и евро

Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка — 212,878 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.

"У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые в управлении находятся. Как у госслужащих у нас достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций и так далее, например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации компаний. А я вам признаюсь, что очень много российских компаний, которые у нас очень популярны, они по сути являются иностранными. Но все равно как-то с теми деньгами, которые у нас есть, мы их пытаемся отдавать разным компаниям в управление, что не запрещено законом. Эти доходы плюсуются к зарплате, и они декларируются", — сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что не только его доход оказался выше дохода президента. "Не только пресс-секретарь за год заработал больше, чем президент. Многие заработали больше, чем президент. Дело в том, что "а" — по-разному начисляется зарплата; "б" — разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении", — пояснил он.