2021-04-21T16:55:37+03:00
2021-04-21T16:55:37+03:00
2021-04-21T16:55:37+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210421/833514075.html
Минфин разместил ОФЗ на 4,8 миллиарда рублей
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 4,812 миллиарда рублей при... ПРАЙМ, 21.04.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83228/75/832287515.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/75/832287515.jpg
https://1prime.ru/images/83228/75/832287512.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/75/832287512.jpg
https://1prime.ru/images/83228/75/832287509.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/75/832287509.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 4,812 миллиарда рублей при лимите 10,308 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 98,08% от номинала, средневзвешенная цена — 98,1988% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,75% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,74% годовых. Спрос — 22,811 миллиарда рублей.
На первом аукционе в среду Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 20 миллиардов рублей при спросе 83,7 миллиарда рублей.