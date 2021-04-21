МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 4,812 миллиарда рублей при лимите 10,308 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 98,08% от номинала, средневзвешенная цена — 98,1988% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,75% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,74% годовых. Спрос — 22,811 миллиарда рублей.

На первом аукционе в среду Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 20 миллиардов рублей при спросе 83,7 миллиарда рублей.