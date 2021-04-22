МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Лишь каждый пятый россиянин верит, что через 10 лет можно будет полностью отказаться от наличных, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики узнали, сколько россияне зарабатывают на кешбэке

По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила в РФ 70,3%. В настоящее время в обращении находится 12,5 триллиона рублей наличных.

"Сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось 81%. По мнению 42% россиян, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Еще 39% россиян полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования", — выяснили эксперты. При этом полный отказ от бумажных денег через 10 лет ждет каждый пятый опрошенный.

Треть респондентов (34%) считает, что банковские карты через 10 лет не исчезнут, так как не везде можно будет расплатиться гаджетом. Наиболее популярна такая точка зрения на Дальнем Востоке (38%), а также в Сибирском и Центральном федеральном округах (по 37%). Еще 22% россиян полагают, что для полного исчезновения банковских карт потребуется больше времени, чем 10 лет.

При этом 30% опрошенных уверены, что карты через 10 лет останутся только для подстраховки. В Московском регионе и Приволжском федеральном округе такой точки зрения придерживаются 35%, тогда как на Дальнем Востоке — только 20%. Лишь 14% россиян верят, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому что смартфоном, часами или с помощью биометрии платить удобнее.

В то же время только 14% россиян полагают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой. Большинство же россиян (46%) ждут, что цифровая валюта будет использоваться только для части операций. При этом 34% респондентов заявили, что цифровая валюта вовсе не сможет заменить традиционную.

Банк "Открытие" провел исследование 12-16 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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