МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Обещание высокой доходности без должной аргументации и конкретного продукта, прибыль за привлечение других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, а также лицензии регулятора — все это признаки финансовой пирамиды, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт рассказал, что будет с рублем в мае

"Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", — сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По словам эксперта, по мере того, как у населения растет финансовая грамотность, деятельность мошеннических фирм становится все более изощренной. При этом у благонадежной компании должен быть официальный сайт, где находятся данные о выданных лицензиях, поскольку участник финансового рынка обязательно должен получить лицензию Банка России. "Если речь идет о брокере, вы всегда можете проверить, является ли компания участником торгов на сайте Мосбиржи", — уточнил он.

Аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева согласна с коллегой и добавляет, что наглость и ощущение безнаказанности создателей финансовых пирамид зашкаливает. "Мода 2021 года — назвать пирамиду именем супер узнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку "Ltd", "консалтинг", "финанс" и так далее, чтобы ввести людей в заблуждение", — пояснила она.

Эксперт рекомендует не верить обещаниям скорого возврата средств и прекратить вносить деньги на счет, если вы уже попали в пирамиду. "Займитесь своей финансовой грамотностью, причём повышайте её, исследуя разные источники знаний. Доверившись в этом вопросе только одному человеку, снова можно попасть в пирамиду", — заключила Афанасьева.