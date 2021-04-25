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https://1prime.ru/finance/20210425/833536941.html
Эксперты: рост ставок по вкладам не отпугнет россиян от фондового рынка
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Рост ставок по депозитам в российских банках может затормозить исход вкладчиков, но не ограничит приток инвесторов на фондовый рынок, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. ЦБ в... ПРАЙМ, 25.04.2021
ключевая ставка, фондовый рынок, россия, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рост ставок по депозитам в российских банках может затормозить исход вкладчиков, но не ограничит приток инвесторов на фондовый рынок, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку — сразу на 6,5 процентного пункта.
После решения регулятора ставки по вкладам будут расти, показал опрос РИА Новости среди банков.
"Рост ставок может затормозить исход вкладчиков, но не ограничит приток инвесторов на фондовый рынок", — заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко также отметил, что решение ЦБ повышает привлекательность депозитов, однако не окажет существенного влияния на естественную миграцию средств с депозитов на фондовый рынок.
"Поскольку это разные поведенческие модели и потенциальные доходности, равно как риски этих рынков несопоставимы", — пояснил он.