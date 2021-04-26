МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Производитель банкнот Гознак зафиксировал рост числа купюр высоких номиналов в обращении на фоне пандемии коронавируса: в некоторых российских магазинах из-за этого были возможны проблемы с получением сдачи, заявил директор НИИ Гознака Георгий Корнилов. Россияне пожаловались на плохое состояние денег

"Вот несколько уроков, которые мы извлекли из пандемии, связанных с обращением банкнот… Банкноты стали несколько реже попадать в Центральный банк, то есть банкноты стали больше обращаться вне банков, с другой стороны, в обращении оказалось достаточно много "высоких" банкнот, банкнот высоких номиналов, и во многих точках продаж сформировался условный дефицит низких номиналов", — сказал он, выступая на международном ПЛАС-Форуме.

"Во многих магазинах отказывались принимать банкноты, потому что оказывалось, что недостаточно сдачи. Это опять же накручивало спираль, когда количество безналичных платежей становилось выше и больше", — добавил Корнилов.

Таким образом, банкноты на фоне пандемии перестали быть первым платежным выбором. "Банкноты перестают исполнять платежную функцию, а становятся инструментом сбережения", — сказал он.