МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда. Россиянам рассказали, чего не стоит делать на майских праздниках

"Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата за за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, согласно рекомендациям, вопросы, связанные с завершением или началом вахты в период нерабочих дней, решаются по соглашению сторон трудовых отношений.