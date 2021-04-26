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2021
https://1prime.ru/finance/20210426/833544391.html
Минтруд уточнил порядок начисления зарплаты с 4 по 7 мая
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Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда. "Оплата труда... ПРАЙМ, 26.04.2021
майские праздники, минтруд рф, зарплата, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе, следует из рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда.
"Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что оплата за за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Кроме того, согласно рекомендациям, вопросы, связанные с завершением или началом вахты в период нерабочих дней, решаются по соглашению сторон трудовых отношений.