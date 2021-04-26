МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Наличные деньги нужны как способ оплаты и совершенно точно останутся в обращении, заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. Россияне на фоне пандемии стали чаще расплачиваться крупными купюрами

"Да, нужны", — ответил он на вопрос, нужны ли наличные деньги как способ оплаты, выступая на 12-м международном ПЛАС-форуме.

"Думаю, что от нас не очень сильно зависит, останутся ли они или нет, потому что можно с большой степенью уверенности сказать, что они точно останутся. Вопрос — в какой форме. По крайней мере, история монет прослеживается далеко назад, монеты сейчас не являются основной формой расчетов, поэтому здесь нужно конкретизировать, какую форму мы хотим", — сказал Демиденко.

Ранее в апреле банк "Открытие" провел исследование, согласно которому лишь каждый пятый россиянин верит, что через 10 лет можно будет полностью отказаться от наличных.

По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила в РФ 70,3%. В настоящее время в обращении находится 12,5 триллиона рублей наличных.