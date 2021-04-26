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2021
https://1prime.ru/finance/20210426/833545219.html
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом квартале выросла в 19 раз
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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом квартале 2021 года выросла в 19,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 миллиардов рублей, следует из отчета... ПРАЙМ, 26.04.2021
отчетность, чистая прибыль, ржд, новости, бизнес, финансы, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом квартале 2021 года выросла в 19,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 миллиардов рублей, следует из отчета перевозчика.
Выручка компании выросла на 3%, до 470,766 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 83,11 миллиарда рублей, показав рост на 6,7%.