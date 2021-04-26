МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом квартале 2021 года выросла в 19,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 миллиардов рублей, следует из отчета перевозчика.

Выручка компании выросла на 3%, до 470,766 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 83,11 миллиарда рублей, показав рост на 6,7%.