МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские банки после двух месяцев увеличения запасов золота вновь стали распродавать драгоценный металл: по итогам марта их хранилища похудели на 1,5 тонны, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ РФ. Семь способов накопить на отпуск, ни в чем себе не отказывая

По данным регулятора, на начало марта золотые счета были у 45 кредитных организаций, которые владели 47,7 тонны золота. При этом продавали драгметалл в прошлом месяце 25 банков — они сократили свои запасы на 7 тонн.

Основной объем продаж золота пришелся на ВТБ: в марте он сократил запасы на 6,1 тонны — до 27,9 тонны золота. На втором месте расположился Азиатско-Тихоокеанский банк, сокративший "золотую кубышку" на 878 килограммов — до 83 килограммов. Тройку лидеров по сокращению запасов замкнул "Открытие": кредитная организация продала 29 килограммов золота, сократив вложения до 195 килограммов золота.

В то же время часть банков продолжила покупать желтый драгметалл: 14 кредитных организаций купили в совокупности 5,5 тонны золота. Основной прирост пришелся на Совкомбанк: его хранилища пополнились сразу на 4,1 тонны золота, до 4,8 тонны. На втором месте — Сбербанк, чьи запасы выросли на 673 килограмма золота, до 4,6 тонны золота, на третьем — небанковская кредитная организация НКЦ, которая увеличила вложения на 412 килограммов золота, до 1,6 тонны.

Основными держателями желтого драгметалла в банковском секторе по итогам марта стали ВТБ (27,9 тонны), Газпромбанк (5,9 тонны), Совкомбанк (4,8 тонны), Сбербанк (7,6 тонны) и НКЦ (1,6 тонны). У остальных кредитных организаций в хранилищах было менее одной тонны золота.

Хотя золото — основной металлический актив для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. И их запасы в марте выросли в перерасчете на тонны золота на 1,8%, до 9,3 тонны. Еще 7,3 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах и в памятных медалях.