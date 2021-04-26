МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев подскочили за апрель на 1,8 процентного пункта — до 11,9%, что является максимумом с февраля 2017 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Центробанк объявил о завершении снижения ставок по кредитам и вкладам

"По данным опроса ООО "инФОМ", проводимого по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения в апреле существенно увеличились. Они превысили локальный максимум декабря 2020 года и достигли максимальных значений с февраля 2017 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9% (+1,8 процентного пункта к марту)", — сказано в документе.

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год росли с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Однако с января они начали постепенно снижаться и в феврале опустились до 9,9%. При этом в марте данный показатель вновь перешел к росту, увеличившись на 0,2 процентного пункта, до 10,1%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Траектория ключевой ставки будет в существенной мере зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий россиян и бизнеса, добавили в Банке России.

Банк России на прошлой неделе второй раз подряд поднял ключевую ставку, при этом в апреле шаг повышения составил сразу 0,5 процентного пункта. Регулятор объяснил такой шаг, в том числе, повышенными инфляционными ожиданиями. При этом ЦБ начал публиковать прогноз ключевой ставки в среднем за год. Так, в 2021 году она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году — 5,3-6,3%, а в 2023 году — 5-6% годовых.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин при этом особо подчеркнул, что данный прогноз ни в коем случае не следует интерпретировать как пределы изменения ключевой ставки в течение года — ставка может быть как выше, так и ниже диапазона. Он добавил, что ЦБ будет уточнять прогнозную траекторию ставки по итогам каждого опорного заседания по денежно-кредитной политике.