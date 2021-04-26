МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские банки в марте зафиксировали максимальный отток валютных вкладов с октября прошлого года — 946,5 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Одновременно россияне теряют интерес и к валютным текущим счетам — прирост средств на них в прошлом месяце замедлился почти в 13 раз. Центробанк объявил о завершении снижения ставок по кредитам и вкладам

Традиционно основной отток валюты с депозитов приходится на системно значимые кредитные организации: в марте россияне забрали с их депозитов 863,4 миллиона долларов. В лидерах по оттоку средств оказались Сбербанк (снижение на 635,6 миллиона долларов), ВТБ (82,6 миллиона долларов) и Альфа-банк (80,5 миллиона долларов). Россияне также снимали средства с валютных вкладов в "Открытии" (68,1 миллиона долларов), "Юникредите" (67,4 миллиона долларов), Райффайзенбанке (18,5 миллиона долларов), МКБ (12 миллионов долларов), Росбанке (9,1 миллиона долларов) и Россельхозбанке (2,3 миллиона долларов).

Единственными крупнейшими банками, показавшими приток средств на валютные депозиты в марте, стали Газпромбанк и Совкомбанк — 111,9 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно.

Одновременно за март почти в 13 раз замедлился приток валюты на текущие счета — их объем подрос лишь на 47,6 миллиона долларов и на начало апреля достиг 29,44 миллиарда.

Лидерами по приросту валютных остатков на текущих счетах здесь стали Сбербанк (рост на 78 миллионов долларов), Райффайзенбанк (17,8 миллиона долларов), "Открытие" (15,2 миллиона долларов), Росбанк (13,8 миллиона долларов) и Совкомбанк (13 миллионов долларов). Крупный приток показали МКБ (9 миллионов долларов), "Юникредит" (6,2 миллиона долларов) и Газпромбанк (6 миллионов долларов). В то же время ряд крупных кредитных организаций показали отток — это ВТБ (66,8 миллиона долларов), Альфа-банк (6,2 миллиона долларов) и Россельхозбанк (1,4 миллиона долларов).

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий объясняет сложившуюся в марте динамику тремя причинами. Во-первых, многие европейские страны по-прежнему закрыты, соответственно, держать крупные суммы в валюте на счетах под нулевые ставки для путешествий смысла нет, целесообразнее заставить эти средства работать и приносить доход. При этом валютные вклады не особо прибыльны — ставки по ним также крайне низкие.

"В то же время фондовый рынок растет по всем видам активов, при этом ситуация становится менее волатильной и, соответственно, менее рискованной, чем в прошлом году. Это приводит к тому, что граждане проявляют все больший интерес к инвестициям, переводя туда свои валютные накопления", — заключил эксперт.