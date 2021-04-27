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2021
https://1prime.ru/finance/20210427/833541689.html
Эксперт научил, как правильно высушить залитые водой купюры
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Самый безопасный способ просушить мокрую купюру — поместить ее между листами книги или бумаги и положить под что-то тяжелое типа пресса. При таком способе купюра не деформируется,... ПРАЙМ, 27.04.2021
купюры, банкноты, банки, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Самый безопасный способ просушить мокрую купюру — поместить ее между листами книги или бумаги и положить под что-то тяжелое типа пресса. При таком способе купюра не деформируется, рассказала агентству "Прайм" главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.
"Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой "мокрых" денег, причём мокрых в прямом смысле. Ребёнок или вы сами разлили сок, чай или воду на стол, где лежат деньги, залезли купаться в речку в шортах, забыв вынуть из карманов купюры, положили в стирку вещи с деньгами, распиханными по карманам", — добавляет она.
Есть и другие способы просушить деньги: к примеру, можно высушить мокрую купюру феном, но в этом случае проблема деформации наверняка возникнет.
"Можно также посушить её утюгом, но данный способ также чреват тем, что вы можете просто "сжечь" деньги, поэтому, если вы будете прибегать к помощи утюга, гладить следует только на деликатных режимах", — заключила эксперт.
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