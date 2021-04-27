МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую прибыль по МСФО в первом квартале 2021 года на 90,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7,638 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 16), говорится в сообщении компании. "Лента" в первом квартале резко сократила чистую прибыль

Показатель EBITDA ритейлера в январе-марте вырос на 8,8% и составил 61,227 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений) — на 8,6%, до 61,656 миллиарда, выручка повысилась на 8,1% — до 507,191 миллиарда рублей.

Рентабельность X5 по EBITDA составила 12,1% против 12% годом ранее, по скорректированной EBITDA — 12,2% против 12,1%. По стандарту МСФО 17 чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 12,1%, составив 9,163 миллиарда рублей, EBITDA — на 7,9%, до 35,046 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 7,6%, до 35,475 миллиарда. Рентабельность по EBITDA составила до 6,9%, по скорректированной EBITDA — 7%, как и годом ранее.

Общий долг компании на 31 марта 2021 года составил 248,009 миллиарда рублей, что на 5,3% меньше показателя на конец 2020 года. Чистый долг (по стандарту МСФО 17) снизился на 2,5% — до 235,796 миллиарда рублей. Отношение чистого долга компании к EBITDA на конец марта составило 1,6x против 1,67x на конец декабря прошлого года.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.