МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам прошлого квартала зафиксировала чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 153 миллионов евро, годом ранее чистый квартальный убыток составлял 90 миллионов, говорится в отчетности компании. BP в первом квартале получила чистую прибыль против убытка годом ранее

Показатель EBITDAX (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и затрат на геологоразведочные работы) составил в первом квартале 704 миллиона евро, что почти в 1,5 раза выше, чем год назад.

Выручка компании достигла 1,207 миллиарда евро, что на 14,4% выше показателя января-марта 2020 года. В том числе выручка от продажи нефти и газа составила 1,163 миллиарда евро, что на 17,1% больше в годовом выражении.

Средняя добыча углеводородов компании за квартал составила 659 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день против 626 тысяч годом ранее (рост на 5,3%), из них в РФ — 321 тысяча (рост на 7%). Указано, что показатель не включает в себя добычу в Ливии.

Wintershall Dea была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и Letter One российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля Letter One в Wintershall DEA составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.