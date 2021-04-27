МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российское правительство решило ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских "дочек" к информации отечественных компаний. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства № 622 "Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору", которое вводит ограничение на предоставление информации и документов аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранного юридического лица или международной компании либо "входящим в одну группу лиц с иностранными и международными компаниями".

Теперь, согласно этому документу, пользоваться услугами иностранных аудиторов не смогут банки и кредитные организации, специализированные депозитарии и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием средств пенсионных накоплений.

Помимо этого, иностранцам нельзя будет проводить аудит в микрофинансовых компаниях, клиринговых фирмах, а также в торговых сетях. Ну и разумеется, им запрещается работать с предприятиями оборонного комплекса, финансово-кредитными организациями, обслуживающими такие предприятия, а также, что весьма показательно, российскими компаниями, которые находятся под западными санкциями или могут оказаться под ними в перспективе. Постановление правительства № 622 вступает в силу с 29 апреля 2021 года. Иностранные IТ-компании хотят обязать платить НДФЛ наряду с российскими

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев объяснил, что, "по сути, это ограничение доступа таких крупных иностранных аудиторских компаний, как Deloitte, KPMG, PwC, EY, к аудированию банков, кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и так далее". Для иностранных международных аудиторов это весьма болезненное решение — они потеряют большую часть клиентов, выручки и данных, которые аккумулируют, добавил он. В то же время, отметил Алиев, "для США это снижает объем информации об экономическом положении субъектов хозяйствования в России".

Ограничение может затронуть деятельность и других аудиторских компаний, которые косвенно подконтрольны иностранцам. Глава практики инфраструктуры и ГЧП юридической фирмы Squire Patton Boggs Moscow LLC, член экспертного клуба ЦСР Александр Долгов считает, что "запрет касается организаций, находящихся как под прямым, так и под косвенным контролем иностранных лиц или входящих с ними в одну группу лиц". Надо, впрочем, понимать, отмечает он, что отношения компаний внутри международной группы могут быть структурированы таким образом, чтобы запрет на них не распространялся.

Для российских клиентов иностранных аудиторов новое постановление правительства также может вызвать определенные проблемы. Ведь в первую очередь оно затронет тех, кто собирается выходить на международные рынки капитала: без финансового отчета, заверенного крупной международной компанией, заимствовать будет практически невозможно.