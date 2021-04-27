МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сбербанк сообщил о режиме работы своих отделений в период с 1 по 10 мая. Стало известно, как отличить звонок робота Сбербанка от робота-мошенника

Так, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая будут работать только дежурные офисы. Стандартный рабочий день по режиму субботы будет действовать 4, 7 и 10 мая. "Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится. С 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы по обслуживанию корпоративных клиентов, список и режим работы размещен на сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы", — сообщается на сайте Сбербанка.

Уточняется, что режим работы индивидуален для каждого офиса.

Сбербанк также сообщает, что пролонгация вкладов, которые заканчиваются 1, 2, 3 мая, будет перенесена на 4 мая, с 4 по 8 мая включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 9 и 10 мая, будет перенесена на 11 мая. "Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в "Сбербанк онлайн" или в отделении банка в соответствии с графиком работы", — добавляется в сообщении.

Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платеж переносится на первый рабочий день, если платежная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным, поясняет банк.

Сообщается также, что банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.