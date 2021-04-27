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2021
https://1prime.ru/finance/20210427/833556686.html
Tesla получила миллионную прибыль от продажи биткоинов
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Из финансовой отчетности компании Илона Маска за первый квартал следует, что в конце марта были проданы биткоины на сумму 272 миллиона долларов, прибыль составила 101 миллион... ПРАЙМ, 27.04.2021
илон маск, tesla, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Из финансовой отчетности компании Илона Маска за первый квартал следует, что в конце марта были проданы биткоины на сумму 272 миллиона долларов, прибыль составила 101 миллион долларов, передает РБК. Эта сделка, а также рост продаж автомобилей способствовали тому, что квартальная прибыль компании выросла в 27 раз (в годовом исчислении) и достигла рекордного уровня в 438 миллионов долларов.
Сам Илон Маск позже в соцсети Twitter, комментируя продажу биткоинов, заявил, что компания продала лишь 10% своих биткоинов, с целью проверить их ликвидность в качестве альтернативы хранению средств в фиатных валютах. А финансовый директор Tesla Зак Киркхорн рассказал о намерении компании хранить текущие активы в криптовалюте и накапливать те биткоины, которыми покупатели расплачиваются за автомобили.
Ранее стало известно, что с 24 марта за продукцию компании можно будет расплачиваться биткоинами. Однако пока такая опция доступна только в США.
После публикации финансовой отчетности Tesla биткоин резко вырос в цене.