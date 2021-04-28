МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на регулятор.

Издание сообщает, что, ознакомившись со статистикой Центробанка, они сделали вывод, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался. Однако в 2020-ом произошло резкое увеличение объемов наличности в экономике на 2,8 триллиона рублей, до 13,4 триллиона. Повышение спроса на кэш в регуляторе связывают с эффектом от пандемии коронавируса и ее последствиями.

В Центробанке ожидают постепенного возврата части наличных денег в банки в этом году, однако отмечают, что этот процесс может занять несколько лет. Сдерживать оборот наличности будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей. По оценкам опрошенных изданием экспертов, в 2021 году россияне могут вернуть в банки около двух триллионов рублей, чему поспособствует рост ставок по вкладам в связи с увеличением ключевой ставки Центробанка.