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https://1prime.ru/finance/20210428/833558087.html
Центробанк прогнозирует сокращение оборота наличных в России
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Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на регулятор. Издание сообщает, что, ознакомившись со... ПРАЙМ, 28.04.2021
деньги, центробанк, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на регулятор.
Издание сообщает, что, ознакомившись со статистикой Центробанка, они сделали вывод, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался. Однако в 2020-ом произошло резкое увеличение объемов наличности в экономике на 2,8 триллиона рублей, до 13,4 триллиона. Повышение спроса на кэш в регуляторе связывают с эффектом от пандемии коронавируса и ее последствиями.
В Центробанке ожидают постепенного возврата части наличных денег в банки в этом году, однако отмечают, что этот процесс может занять несколько лет. Сдерживать оборот наличности будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей. По оценкам опрошенных изданием экспертов, в 2021 году россияне могут вернуть в банки около двух триллионов рублей, чему поспособствует рост ставок по вкладам в связи с увеличением ключевой ставки Центробанка.