2021-04-28T08:52:31+03:00
2021-04-28T08:52:31+03:00
2021-04-28T08:52:31+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210428/833558114.html
Deutsche Bank отчитался о рекордной квартальной прибыли
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прибыль до налогообложения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank за первый квартал 2021 года составила 1,589 миллиона евро, что в 7,7 раза выше показателя годичной давности,... ПРАЙМ, 28.04.2021
прибыль, отчетность, deutsche bank, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83278/92/832789253.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/92/832789253.jpg
https://1prime.ru/images/83278/92/832789252.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/92/832789252.jpg
https://1prime.ru/images/83278/92/832789240.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/92/832789240.jpg
https://1prime.ru/banks/20210427/833554092.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Прибыль до налогообложения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank за первый квартал 2021 года составила 1,589 миллиона евро, что в 7,7 раза выше показателя годичной давности, следует из финансовой отчетности банка.
Банк отмечает, что это самая высокая квартальная прибыль группы за семь лет.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2021 года составила 908 миллионов евро против убытка в 43 миллиона евро годом ранее. Выручка выросла на 14% и составила 7,233 миллиарда евро. Deutsche Bank указывает, что это самая высокая квартальная выручка с первого квартала 2017 года. Аналитики ждали выручку на уровне 6,62 миллиарда евро.
Банк ожидает, что в 2021 году выручка останется практически неизменной по сравнению с предыдущим годом. Банк ждет, что сохраняющиеся сложности, связанные с низкими процентными ставками и воздействием пандемии COVID-19, будут компенсированы стратегическими инициативами, реализованными для обеспечения устойчивого роста выручки.
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Число сотрудников превышает 84 тысячи человек.