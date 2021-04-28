МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года в размере 22,24 рубля на акцию, следует из сообщения компании. Годовое собрание акционеров, которое рассмотрит эту рекомендацию, состоится 25 июня в заочной форме. "Татнефть" хочет сбывать на внутреннем рынке половину топлива с "Танеко"

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров "Татнефти" им. В.Д. Шашина принять решение о выплате дивидендов за 2020 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести месяцев 2020 года: по привилегированным акциям в размере 2224% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям в размере 2224% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении.

Номинальная стоимость акций "Татнефти" составляет 1 рубль.

Совет директоров также принял решение созвать годовое собрание акционеров "Татнефти" в форме заочного голосования 25 июня. Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 9 июля.