2021-04-28T09:58:20+03:00
2021-04-28T09:58:20+03:00
2021-04-28T09:58:20+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210428/833558765.html
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 2020 год
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Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года в размере 22,24 рубля на акцию, следует из сообщения компании. Годовое собрание акционеров, которое... ПРАЙМ, 28.04.2021
дивиденды, совет директоров, татнефть, новости, бизнес, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года в размере 22,24 рубля на акцию, следует из сообщения компании. Годовое собрание акционеров, которое рассмотрит эту рекомендацию, состоится 25 июня в заочной форме.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров "Татнефти" им. В.Д. Шашина принять решение о выплате дивидендов за 2020 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести месяцев 2020 года: по привилегированным акциям в размере 2224% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям в размере 2224% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении.
Номинальная стоимость акций "Татнефти" составляет 1 рубль.
Совет директоров также принял решение созвать годовое собрание акционеров "Татнефти" в форме заочного голосования 25 июня. Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 9 июля.