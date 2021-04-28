МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2020-2021 финансового года (закончился 31 марта 2021 года) увеличилась в 2 раза по сравнению с показателем годичной давности и составила 1,172 триллиона иен (около 10,814 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Deutsche Bank отчитался о рекордной квартальной прибыли

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 936,90 иены (8,6 доллара) против 461,23 иены (4,3 доллара) годом ранее. Операционная прибыль за год увеличилась на 15% — до 971,865 миллиарда иен (9 миллиардов долларов). Выручка увеличилась на 9% — до 9 триллионов иен (83,1 миллиарда долларов).

Компания ожидает, что по итогам 2021-2022 финансового года чистая прибыль составит 660 миллиардов иен (6,1 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала фингода компания зафиксировала чистую прибыль в размере 107 миллиардов иен (987,5 миллиона долларов), что в 8,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Разводненная прибыль на одну акцию составила 85,44 иены (0,79 доллара) против 10,1 иены (0,09 доллара) за четвертый квартал годом ранее.

Операционная прибыль за квартал составила 66,480 миллиарда иен (613,5 миллиона долларов), что в 2 раза выше показателя годичной давности. Выручка компании при этом увеличилась на 27%, до 2,220 триллиона иен (20,5 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.