АФИНЫ, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство Кипра за 13 лет незаконно предоставило гражданство почти 3,5 тысячи родственников инвесторов и менеджерам крупных компаний в рамках Кипрской инвестиционной программы, предусматривавшей предоставление гражданства в обмен на инвестиции, говорится в Промежуточном отчете комитета по расследованию, созданного для изучения натурализации в качестве исключения иностранных инвесторов и предпринимателей с 11 июля 2007 года по 17 августа 2020 года. В Кипре разбираются с подозрительными "золотыми паспортами"

В отчете объемом более 500 страниц скрыты данные, которые не могут быть обнародованы в связи с возможными уголовными расследованиями, а также в целях соблюдения законодательства Евросоюза о защите личных данных.

Промежуточный отчет оценивается главным прокурором и сотрудниками по правовым вопросам Уголовного департамента, чтобы направить его в полицию для начала полицейского расследования.

Согласно отчету, за 13 лет "золотые паспорта" получили 6779 человек. При президенте Тасосе Пападопулосе гражданство получили пять человек, при Димитрисе Христофиасе — 228. Подавляющее большинство паспортов — 6546 — были выданы в период правления правительства Никоса Анастасиадиса с 2013 года.

Из 6779 натурализованных физических лиц 51,79% (члены семьи инвестора) не подпадали под действие закона и, следовательно, были натурализованы незаконно, считают авторы отчета.

В докладе говорится, что в законах не говорится о натурализации в качестве исключения супругов и детей иностранных инвесторов и/или предпринимателей, гражданство им могло предоставляться только в исключительных случаях при предоставлении государству услуг наивысшего уровня и по соображениям общественного интереса. "Следовательно, не существовало правовых рамок для исключительной натурализации супругов и детей", — говорится в отчете.

Супруги и дети иностранных предпринимателей и инвесторов не могут сами считаться инвесторами, все натурализации супругов, взрослых детей и других родственников инвесторов/предпринимателей, которые были осуществлены исключительно потому, что они были родственниками, выходили за рамки правовых рамок и были сделаны в нарушение закона, говорится в документе. "Аэрофлот" разрешит поменять билет на Кипр или вернёт деньги без штрафа

Комитет счел нарушением и выдачу кипрских паспортов лицам, натурализованным в качестве менеджеров компаний, инвестировавших на Кипре, поскольку сами они не являются инвесторами и/или предпринимателями. "Если менеджеры инвестируют сами, например при покупке недвижимости с минимальной стоимостью, предусмотренной соответствующими критериями Совета министров, их натурализация будет рассматриваться, как если бы они были теми же инвесторами", — отмечают авторы отчета.

Среди нарушений названа также завышенная стоимость недвижимости — в некоторых случаях инвесторы вдвое завышали стоимость недвижимости, которую они приобретали.

Комитет сообщил, что было рассмотрена возможность лишения гражданства 44 инвесторам, а в отношении еще 22 инвесторов она будет изучена.

Что касается правильного применения критериев совета министров при предоставлении гражданства, из изучения дел инвесторов с высоким риском (включая групповую натурализацию) выяснилось, что 57,81% из общего числа 417 инвесторов не соответствовали установленным критериям.

Что касается инвесторов с низким уровнем риска, то из 2061 случаев дел в период с 2007 по 2016 год похоже, что 82,9% соответствовали на момент рассмотрения критериям совета министров, в то время как 17,1% им не удовлетворили.

В отчете рассматривается также роль совета министров, министерств внутренних дел и финансов, парламента, банковской системы в предоставлении гражданства. Два министра и президент Кипр не применяли принцип беспристрастности при принятии решений в совете министров о натурализации в качестве исключения, указано в предварительных выводах комитета. В частности, президент Никос Анастасиадис, бывший министр связи и общественных работ Мариос Димитриадис и бывший министр обороны и нынешний помощник генерального прокурора Саввас Ангелидис участвовали в заседаниях совета министров при рассмотрении натурализации инвесторов, которая проводилась связанными с ними юридическими фирмами.

Комитет также изучает, есть ли проблема злоупотребления властью со стороны бывшего спикера парламента и являются ли деньги, полученные архиепископом Кипра, результатом отмывания денег.

СВИДЕТЕЛИ АРХИЕПИСКОП И ПРЕЗИДЕНТ

Комитет заслушал 23 свидетелей — нынешних и бывших министров, депутатов, президента Кипра Никоса Анастасиадиса, архиепископа Хризостома, экс-спикера парламента Димитриса Силлуриса.

Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II дал показания перед следственным комитетом 26 января 2021 года. Он подтвердил отправку в 2015 году письма министру внутренних дел с просьбой одобрить запросы трех заявителей на получение гражданства. Имена заявителей в отчете скрыты. Архиепископ сообщил, что "девелопер" внес пожертвование архиепископии. Сумма в отчете также скрыта.

"Стоит отметить заявление блаженнейшего, который рассказал нам то, что он сказал президенту Республики: "Президент, ты должен посмотреть на две вещи, которым нужно положить конец. Экономика… но надо прекратить воровать нам всем, и я сам, и он и все". Наконец, он заявил, что не получал никаких других взносов от заявителя и задался вопросом, почему комитет хотел его заслушать", — говорится в отчете.

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что процедуры контроля при предоставлении гражданства постепенно менялись и ужесточались. Что касается его отношений с саудовским бизнесменом и поездок на Сейшельские острова на самолете бизнесмена, Анастасиадис заявил, что никогда не был адвокатом этого бизнесмена. Президент добавил, что первая поездка на Сейшельские острова состоялась летом 2015 года за его собственный счет, а не по приглашению этого человека, и это не было тайной. О поездке 2018 года президент заявил, что она была бесплатной для него. "Эта поездка могла бы рассматриваться как подарок или вознаграждение услуги. Но не было услуги и он не чувствовал себя обязанным. Это были дружеские отношения", — излагает отчет показания президента Кипра.

СКАНДАЛ

Кипр с 1 ноября отменил Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа действовала с 2013 года, принесла порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Инвесторы в ожидании комментариев ФРС

США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.

Кипрских чиновников заставляли ужесточить финансовую систему, и в декабре 2018 года Кипр усилил проверки заявителей и нанял три специализированные аудиторские компании для контроля инвесторов. В 2019 году были приняты новые правила, призванные защитить престиж Кипра, а в ноябре 2019 года Совет министров Кипра принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство в порядке исключения. Тогда речь шла о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малазийце. Проект об упрощенной выдаче ВНЖ инвесторам могут принять осенью

Совет министров решил отменить программу на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал. По словам местных экспертов, "Аль-Джазира" обрушила всю политическую систему Кипра, привела ее к коллапсу.

В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший "инвестору" с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, известный на Кипре как Джовани, который является одним из крупнейших застройщиков страны. После скандала Силлурис и Дзиованнис ушли в отставку.

Авторы фильма рассказали, что у них есть и "другие аудиовизуальные материалы", которые они не включили в опубликованный документальный фильм.