МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков в первом квартале 2021 года сократилось на 32,2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года – до 9831 штуки, сообщает Банк России. Россияне оценили вид российских денег

При этом в годовом выражении количество подделок сократилось на 12,8%.

Среди выявленных подделок обнаружено 7992 пятитысячные банкноты, 1279 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 382 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (семь штук).

При этом была выявлена 51 поддельная монета номиналом 10 рублей и девять поддельных монет номиналом 5 рублей.

Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова ранее на этой неделе заявила, что выявление значительного количества поддельных 10-рублевых монет в прошлом году стало неожиданностью для ЦБ. При этом традиционно наиболее популярны у фальшивомонетчиков банкноты в 5000 рублей, на втором месте — 1000 рублей.

При этом число выявленных фальшивых банкнот иностранных государств за год выросло почти в 13 раз — большинство фальшивок традиционно пришлось на американский доллар, следует из материалов регулятора.