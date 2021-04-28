МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Выручка сегмента "Такси" "Яндекса" в первом квартале 2021 года выросла на 89% к аналогичному периоду прошлого года — до 26,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сервисов в поиске

Скорректированный показатель EBITDA сегмента составил 3,7 миллиарда рублей против отрицательного годом ранее. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA этого сегмента выросла до 14,1%. Доля выручки сегмента "Такси" составила 36,4% в консолидированной выручке всей группы компаний "Яндекса".

Выручка сервисов такси и фудтеха в первом квартале выросла на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,1 миллиарда рублей. В отчетном периоде рост поездок сегмента "Такси" (без логистики) вырос на 24%.

Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" показал прибыль по скорректированному показателю EBITDA, который составил 108 миллионов рублей. GMV (Gross merchandise value, совокупный оборот товаров — ред.) "Яндекс.Еды" в первом квартале вырос на 147%. Количество дарксторов "Яндекс.Лавки" достигло 280 к концу марта 2021 года.