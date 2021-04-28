МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Выручка "Яндекса" в первом квартале 2021 года по US GAAP выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 73 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Яндекс" резко нарастил выручку в сегменте "такси"

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 5% — до 10,4 миллиарда рублей. Рентабельность по нему составила 14,3%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43% и составила 2,2 миллиарда рублей.

Рекламная выручка за вычетом вознаграждения партнерам в первом квартале выросла на 15% и составила 30,6 миллиарда рублей. Доля нерекламной выручки за отчетный период впервые превысила долю рекламной и составила 51%.

Показатель GMV (gross merchandise value, совокупный оборот товаров) электронной коммерции (маркетплейс, "Лавка" и доставка продуктов из "Яндекс.Еды") вырос на 186% и составил 24,7 миллиарда рублей. Выручка сегмента девайсов (ранее — IoT) в первом квартале увеличилась на 323% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,7 миллиарда рублей.

Общая поисковая доля "Яндекса" в первом квартале выросла до 60% (год назад была 58,1%). Поисковая доля на Android в отчетном периоде выросла до 59,3%. Доля доходов от поиска на мобильных платформах выросла до 54,8% Выручка "Поиска и Портала" за вычетом вознаграждения партнерам (ex-TAC) за квартал выросла на 17% и составила 28,8 миллиарда рублей.

Выручка медиасервисов в первом квартале выросла на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,5 миллиарда рублей.

"Яндекс" увеличил прогноз по выручке в 2021 году до 315-330 миллиардов рублей.

"Яндекс" увеличил прогноз по росту выручки "Поиска и Портала", добавив несколько процентных пунктов к темпам роста", — говорится также в сообщении.