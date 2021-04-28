МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за первый квартал 2021 года составила 65,152 миллиарда рублей против убытка в 30,68 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. "Новатэк" подписал условия сделки с Total по продаже доли в СПГ-бизнесе

Нормализованная чистая прибыль, которая является базой для выплаты дивидендов, составила 75,773 миллиарда рублей, показав рост на 41,5%. Выручка от реализации нефти и газа выросла на 32% и составила 240,749 миллиарда рублей.

"Основными факторами увеличения нормализованной прибыли группы в первом квартале 2021 года стали благоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела к росту цен реализации наших углеводородов, а также увеличение объемов добычи природного газа и газового конденсата", — говорится в сообщении.

Капитальные вложения "Новатэка" в прошлом квартале выросли на 0,7% в годовом выражении и составили 41,446 миллиарда рублей.

"Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 41,4 миллиарда рублей по сравнению с 41,1 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2020 года", — сообщает "Новатэк".

"Значительная часть наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие наших СПГ-проектов, продолжающееся освоение и запуск месторождений Северо-Русского блока (Северо-Русского, Восточно-Тазовского, Дороговского и Харбейского месторождений), разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение", — поясняет компания.