МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ВТБ во втором квартале запускает программу ипотеки на строительство частных домов по всей России, сообщил зампрезидента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на пресс-брифинге. Центробанк сообщил об ускорении роста ипотеки в России

"Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели "домокомплекта под ключ", — заявил он.

По словам топ-менеджера, подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со второго квартала и до конца года. Потенциал всего рынка ипотеки на частные дома ВТБ оценивает в 185 миллиардов рублей до конца года.

Печатников подчеркнул, что на рынке ИЖС действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства. Поэтому программы ИЖС могут стать популярными при комплексной проработке стандартов, которым должны соответствовать индивидуальные проекты.

ВТБ предлагает внедрить систему аккредитованных подрядчиков для разработки строительного проекта дома, создать институт специальных аудиторских служб, они позволят банкам получать корректную информацию по объекту и застройщику. Эксперты предупредили об исчерпании льготной ипотеки в крупных городах

"Защитить граждан от возможного "недостроя" и минимизировать потенциальное число дефолтов позволит использование специальных счетов для оформления кредита на ИЖС (эскроу, аккредитив, сервис безопасных расчетов), на которых будут блокироваться деньги заемщика до передачи ему готового объекта, по аналогии с рынком новостроек", — указал также Печатников.

Для страхования рисков невозврата кредита или недостроенного объекта недвижимости можно привлечь страховые компании для покрытия полной суммы задолженности. А субсидирование ставки как по проектному финансированию застройщиков, так и для ипотечных заемщиков поможет удешевить стоимость жилья для граждан. "Для собственного дома в пересчете на цену квадратного метра площади она может быть в несколько раз ниже стоимости 1 квадратного метра в средней новостройке", — отметил зампред ВТБ.