МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), госкорпорация ВЭБ и банк "Открытие" профинансируют постройку производства сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" на 3,11 миллиарда евро, сообщается на сайте Сбербанка. Сбер вступает в онлайн-игру

Компания "Арктик СПГ 2" реализует строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и общей мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ и до 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год. Участники этого проекта — "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).

"Общая величина кредитной линии — 3,11 миллиарда евро. Она предоставляется сроком на 15 лет", — говорится в сообщении.

"Мы рады принять участие в таком масштабном и стратегическом проекте, как "Арктик СПГ 2". Объем финансирования со стороны "Сбера" составляет 2 миллиарда евро, кредитная линия открыта на 15 лет", — добавил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что реализация проекта "Арктик СПГ 2" ещё больше укрепит позиции России на мировом газовом рынке.