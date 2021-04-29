2021-04-29T08:28:27+03:00
2021-04-29T08:28:27+03:00
2021-04-29T08:28:27+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210429/833568480.html
Airbus отчитался о квартальной прибыли против убытка годом ранее
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Чистая прибыль авиакосмического концерна Airbus в первом квартале 2021 года, приходящаяся на акционеров компании, составила 362 миллиона евро против убытка годом ранее на уровне... ПРАЙМ, 29.04.2021
отчетность, чистая прибыль, airbus, новости, бизнес, финансы, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакосмического концерна Airbus в первом квартале 2021 года, приходящаяся на акционеров компании, составила 362 миллиона евро против убытка годом ранее на уровне 481 миллион евро, следует из отчетности компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,46 евро против убытка в 0,61 евро годом ранее. Выручка Airbus сократилась в годовом выражении на 2%, до 10,46 миллиарда евро. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 10,3 миллиарда евро.
Компания в минувшем квартале поставила 125 самолета против 122 самолета годом ранее. Компания ожидает, что количество поставок коммерческих самолетов в текущем году будет таким же, как и в 2020 году — за прошлый год компания поставила 566 самолетов.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 марта составляло 127,8 тысячи человек.