МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской нефтегазовой группы Total в первом квартале 2021 года подскочила почти в 100 раз на фоне роста цен на нефть и газ — до 3,34 миллиарда долларов с 34 миллионов долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании. "Новатэк" подписал условия сделки с Total по продаже доли в СПГ-бизнесе

Прибыль на акцию составила 1,24 доллара против убытка в 0,01 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период выросла на 0,1% — до 38,633 миллиарда долларов.

Средний объем добычи углеводородов за январь-март снизился на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,863 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"В первом квартале группа получила выгоду от роста цен на нефть и газ на 38% и 24% соответственно в квартальном выражении", — приводятся в отчете слова главы компании Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne).

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет долями в 20% и 10% его проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".