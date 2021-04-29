2021-04-29T09:47:18+03:00
2021-04-29T09:47:18+03:00
2021-04-29T09:47:18+03:00
2021
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Чистая прибыль Total в первом квартале подскочила почти в 100 раз
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Чистая прибыль французской нефтегазовой группы Total в первом квартале 2021 года подскочила почти в 100 раз на фоне роста цен на нефть и газ — до 3,34 миллиарда долларов с 34... ПРАЙМ, 29.04.2021
отчетность, чистая прибыль, total, новости, бизнес, финансы, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской нефтегазовой группы Total в первом квартале 2021 года подскочила почти в 100 раз на фоне роста цен на нефть и газ — до 3,34 миллиарда долларов с 34 миллионов долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.
Прибыль на акцию составила 1,24 доллара против убытка в 0,01 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период выросла на 0,1% — до 38,633 миллиарда долларов.
Средний объем добычи углеводородов за январь-март снизился на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,863 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
"В первом квартале группа получила выгоду от роста цен на нефть и газ на 38% и 24% соответственно в квартальном выражении", — приводятся в отчете слова главы компании Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne).
Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет долями в 20% и 10% его проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".