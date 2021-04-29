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2021
https://1prime.ru/finance/20210429/833569088.html
"Детский мир" закрыл первый квартал с прибылью против убытка годом ранее
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Чистая прибыль группы "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, в первом квартале составила 1,313 миллиарда рублей по стандарту МСФО 17 против убытка в 255... ПРАЙМ, 29.04.2021
чистая прибыль, отчетность, детский мир, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, в первом квартале составила 1,313 миллиарда рублей по стандарту МСФО 17 против убытка в 255 миллионов рублей годом ранее, следует из сообщения компании.
Показатель EBITDA составил 2,83 миллиарда рублей, увеличившись на 47,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Выручка увеличилась на 15% и составила 35,672 миллиарда рублей.