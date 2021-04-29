МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, в первом квартале составила 1,313 миллиарда рублей по стандарту МСФО 17 против убытка в 255 миллионов рублей годом ранее, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA составил 2,83 миллиарда рублей, увеличившись на 47,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Выручка увеличилась на 15% и составила 35,672 миллиарда рублей.